Bomba dalla Spagna: affare slegato da Lautaro Martinez, c’è l’offerta

Bomba dalla Spagna: l’Inter prova a prendere un big del Barcellona slegandolo dall’affare Lautaro Martinez. Le ultimissime riferite dal ‘Mundo Deportivo’ parlano di un’offensiva decisa nei confronti del terzino Nelson Semedo, classe ’93 ex Benfica in scadenza nel 2022. Il Barcellona è pronto a venderlo ma alle giuste condizioni economiche, cifre che comunque non saranno facilitate viste le continue resistenze dei nerazzurri nei confronti dell’obiettivo dichiarato dei catalani, Lautaro.

