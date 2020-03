Calciomercato Inter, Icardi all’altra big di Serie A | Scambio shock

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Mauro Icardi parlando di un possibile tentativo dei nerazzurri per uno scambio con un giocatore di Serie A

Mauro Icardi sembra davvero destinato a tornare a Milano. Dalla Francia e non solo insistono: il Paris Saint-Germain non è più propenso ad esercitare il riscatto fissato a 70 milioni di euro, inoltre lo stesso centravanti argentino desidera riapprodare in Italia. Nel caso sarebbe comunque impossibile un suo rientro nel progetto sportivo targato Conte, ecco allora che Marotta dovrebbe ritrovargli un’altra sistemazione. Impresa tutt’altro che semplice poiché a quanto pare l’ex capitano ambirebbe a rimanere nella nostra Serie A e la moglie-agente Wanda Nara sarebbe al lavoro per il passaggio alla Juventus, alla quale Suning potrebbe non volerlo cedere come già accaduto l’estate scorsa.

Calciomercato Inter, Icardi e il tentativo di scambio (clamoroso) in Serie A

Non alla Juventus, ma l’Inter potrebbe provare a offrire Icardi – come peraltro già fatto nello scorso calciomercato estivo – ad altre big italiane. Alla Roma, per esempio, ma soprattutto al Napoli di De Laurentiis che più di tutti ha provato a prenderlo in questi anni. Da convincere ovviamente il classe ’93 di Rosario, che già diverse volte ha detto no al trasferimento nel club azzurro con cui l’Inter vanta ora ottimi rapporti. Marotta e Ausilio, tornati a dividersi per l’ex Coutinho, potrebbero pure tentare un’offerta di scambio con un giocatore che sicuramente piace ad Antonio Conte: Piotr Zielinski. Il polacco, vicino al rinnovo col Napoli, ha fisico, corsa, tiro ed è inoltre bravo ad inserirsi in zona gol: insomma ha tutti i requisiti per fare al caso dei nerazzurri.

Il club partenopeo ha finora sempre respinto le avances per l’ex Udinese, ritenuto giocatore fondamentale o quasi, tuttavia di fronte alla possibilità di poter mettere le mani su Icardi potrebbe anche far cadere il muro. Eventualmente, però, potrebbe chiedere in aggiunta una ventina di milioni di euro, considerato lo status di ‘separato in casa’ del bomber di Rosario qualora naturalmente tornasse, anche se virtualmente ad Appiano.

