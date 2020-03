Calciomercato, dal Chelsea all’Inter | Annuncio ufficiale dalla Spagna

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni di un giocatore allenato da Conte al Chelsea e che ora rappresenta un’occasione proprio per i nerazzurri

Jan Vertonghen potrebbe essere il prossimo colpo a zero dell’Inter. Il club nerazzurro starebbe negoziando con l’entourage del centrale belga in scadenza a giugno, a meno di proroghe causa emergenza coronavirus, con il Tottenham. Proprio oggi, all’emittente ‘VRT’ il 32enne di Sint-Niklaas ha aperto all’inizio di una nuova avventura: “Sono in una fase di riflessioni, prima o poi dovrò prendere un pezzo di carta e scrivere i pro ed i contro delle varie opzioni – le parole del giocatore in forza nella squadra di Mourinho. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter – Tra qualche anno dovrò scegliere il posto in cui mi sistemerò definitivamente, devo pensare a cosa fare, che lingua imparare, ma soprattutto quali titoli voglio vincere. Non voglio rimpianti”.

Un’altra ‘occasione’ a zero per l’Inter è sempre in Inghilterra. Parliamo di Pedro, esterno/trequartista spagnolo che Conte ha già allenato al Chelsea e che giusto oggi ha dato l’addio ai ‘Blues’: “A fine stagione andrò via – le dichiarazioni a ‘Cadena Ser’ del 32enne spagnolo con un passato illustre nel Barcellona – Il mio contratto terminerà a giugno, però adesso non è neanche la cosa più importante considerato quello che stiamo vivendo che non ci permette neanche di allenarci normalmente. Quello che accadrà in futuro arriverà in un altro momento”. Pedro, quest’anno impiegato poco o nulla da Lampard, rappresenterebbe una variante importante per l’attacco nerazzurro, specie se Conte dovesse davvero passare al 3-4-2-1, modulo che gli portò tanta fortuna proprio a Londra.

Conte potrebbe migrare al 3-4-2-1 già con il (clamoroso) ritorno di Coutinho, nome che però – come raccolto da Interlive.it – sta generando dissapori all’interno della società.

