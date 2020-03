Calciomercato Inter, nuovo colpo a zero | “In fase di riflessioni”

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni rilasciate dal possibile nuovo colpo a parametro zero del club nerazzurro

L’Inter potrebbe piazzare presto un altro, l’ennesimo colpo a zero. Nelle ultime ore è infatti tornata alla ribalta l’indiscrezione di calciomercato che vede il club nerazzurro interessato a un difensore di spessore internazionale con il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno al netto di proroghe causa emergenza coronavirus. Precisamente di essere già in trattativa col suo entourage per quanto riguarda la stipula dell’accordo. Che potrebbe essere di natura biennale, con opzione magari per un’ulteriore stagione. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Icardi all’altra big di Serie A | Scambio shock

Calciomercato Inter, affare Vertonghen: il belga allo scoperto

Il difensore che il club targato Suning potrebbe ingaggiare a parametro zero è Jan Vertonghen, 32enne belga in forza nel Tottenham di Mourinho al quale già a gennaio è stato ‘scippato’ Christian Eriksen. Ai microfoni dell’emittente televisiva ‘VRT’ proprio il centrale, ideale per la linea difensiva a tre, ha fatto il punto sul suo futuro facendo intendere di star valutando una nuova esperienza lontana dalla Premier: “Sono in una fase di riflessioni, prima o poi dovrò prendere un pezzo di carta e scrivere i pro ed i contro delle varie opzioni – le parole del classe ’87 – Tra qualche anno dovrò scegliere il posto in cui mi sistemerò definitivamente, devo pensare a cosa fare, che lingua imparare, ma soprattutto quali titoli voglio vincere. Non voglio rimpianti”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, futuro Lautaro | C’è la svolta: i dettagli

Per un centrale di esperienza che (forse) arriva, ce n’è un altro che parte. Parliamo ovviamente di Diego Godin, ad oggi sicuro partente nella prossima finestra di mercato. L’uruguagio potrebbe tornare in Spagna, proprio all’Atletico Madrid oppure per vestire la maglia del Valencia dato che i ‘Pipistrelli’ pensano a lui per rimpiazzare Garay.

LEGGI ANCHE ->>> Erede Handanovic: Pastorello all’opera, ma spunta altro nome | Le ultime di InterLive