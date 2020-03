Cessione Rakitic, tutte le cifre dell’operazione

Ivan Rakitic è uno dei cedibili del Barcellona per la prossima stagione sportiva. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, le cifre dell’operazione si aggirano attorno ai 25 milioni di euro, in calo a causa del contratto in scadenza nel 2021, con l’ingaggio che varia tra i 6 e i 7 milioni di euro. Per il Siviglia si tratta di un esborso economico non di poco conto, mentre per Juventus ed Inter potrebbe tornare d’attualità soprattutto se si trascinerà sino alla scadenza a costo zero.

