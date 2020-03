Calciomercato Inter, 65 milioni di euro | Lo vuole Conte!

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’indiscrezione proveniente dalla Spagna e che accosta ai nerazzurri un difensore di nazionalità francese

In questi ultimi due giorni si parla tanto di un possibile se non molto probabile approdo all’Inter di Jan Vertonghen. Approdo a costo zero visto che l’esperto difensore belga ha il contratto in scadenza a fine giugno, a meno di proroghe causa emergenza coronavirus. Il 32enne di Sint-Niklaas aggiungerebbe ulteriore esperienza all’intero reparto che nella prossima sessione di calciomercato dovrebbe però veder andar via Godin. Indiscrezioni provenienti dalla Spagna, tuttavia, rilanciano un altro mancino per la retroguardia interista, sostenendo che a volerlo con forza ad Appiano sia Antonio Conte.

Calciomercato Inter, affare col Barcellona per la difesa

Stando a ‘Don Balon’ il tecnico interista vorrebbe Samuel Umtiti del Barcellona per rinforzare il pacchetto difensivo della sua squadra. Fino alla sospensione per il coronavirus, il 26enne Nazionale francese non ha certo vissuto la sua migliore stagione: anche a causa di problemi fisici ha infatti collezionato appena 16 presenze per complessivi 1.209′. La stampa vicina alle vicende del club blaugrana ipotizza da un po’ una sua cessione, anche se l’attuale attuale valutazione è sicuramente troppo alta: parliamo di 65 milioni che mai e poi mai l’Inter spenderebbe per il suo cartellino. Ecco allora che il portale spagnolo non esclude un suo possibile inserimento nell’operazione Lautaro, che non è detto vada in porto visto che per ora la società targata Suning è disponibile a privarsi del ‘Toro’ solo dietro il pagamento della clausola risolutiva che ammonta come noto a 111 milioni di euro.

Su Umtiti ci sono grandi club stranieri, in particolare Manchester United e Paris Saint-Germain. Il contratto del 26enne nato in Camerun scade nel giugno 2023.

