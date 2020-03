Griezmann verso il si: si sblocca l’affare Lautaro

Antoine Griezmann verso il si: potrebbe presto sbloccarsi l’affare con Lautaro Martinez. L’indiscrezione è stata riportata in queste ultime ore e potrebbe definitivamente sbloccare la situazione tra Inter e Barcellona. Per Marotta e Conte è il giocatore chiave per poter cedere Lautaro, fortemente voluto da Messi. Sullo sfondo rimane anche l’interesse del Psg, pronto a prenderlo.

