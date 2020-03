Icardi: il suo ritorno in nerazzurro è quotato a 2

Inter, secondo i bookmaker ci sono buone probabilità che Mauro Icardi torni a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione. In vista del prossimo calciomercato estivo il club meneghino, secondo gli scommettitori, è favorito

INTER ICARDI QUOTE BOOKMAKERS/ In attesa di sapere se e quando si riprenderà a giocare a calcio, i tifosi iniziano a sognare con le ipotesi di mercato. Mentre ogni giorno i media raccontano di ipotetiche compra vendite di giocatori, anche i bookmakers iniziano a dare i numeri anzi le quote. In questo caso il calciatore preso in esame è Mauro Icardi e il suo futuro prossimo venturo dopo questa, che potrebbe essere una parentesi, al Paris Saint Germain. Il sito di scommesse Matchpoint, ha voluto dare le quote riguardanti la squadra in cui l’attaccante sarà il 31 agosto 2020. Secondo il noto portale di scommesse, la possibilità che il giocatore vesta nuovamente la maglia nerazzurra è data a 2, mentre la Juventus è quotata a 3,5. Piace molto anche l’ipotesi Atletico Madrid bancata a 12, tra l’altro Simeone stima molto il suo connazionale e con il tipo di gioco della squadra spagnola un attaccante come Icardi potrebbe essere perfetto.

La stessa quota è stata data al Napoli mentre il Milan è quotato a 16. La sua permanenza nella sua attuale squadra, il Psg, resta a metà ed è data a 7,5.