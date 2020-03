Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulle dichiarazioni rilasciate da Alessandro Bastoni tra retroscena e futuro a tinte nerazzurre

“Temevo di non essere all’altezza e ora le aspettative dei tifosi e del mister sono ancora più alte”. Lo ha detto Alessandro Bastoni a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il difensore, ‘rivelazione’ di questa stagione dell’Inter, ha svelato un retroscena su Conte: “Mi chiamò prima di arrivare in ritiro tenendomi al telefono 15 minuti: mi disse, ‘di cosa ti preoccupi?’ Se sei all’Inter c’è un motivo, presto lo scoprirai. Sei qui perché ti ho voluto io’. Ero spaventato, avevo paura di non essere all’altezza del grande salto. Poi ho capito che non importava il cognome e che i compagni erano tutti come me, con le mie stesse forze e le mie stesse debolezze”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, sostituto Lautaro | Rispunta vecchia pista ‘italiana’

Calciomercato, Bastoni e la ‘fedeltà’ all’Inter: “Tra dieci anni mi vedo ancora qui, magari con la fascia da capitano…”

Il classe ’99 è nel mirino di qualche top club europei, in particolare di Barcellona e Manchester City ma il suo futuro lo vede a tinte nerazzurre: “Tengo a questo club, voglio vincere qui. E, se si torna a giocare, siamo ancora in corsa su diversi fronti per farlo già in questa stagione. Dove mi vedo tra dieci anni? All’Inter – ha risposto in conclusione – con qualche trofeo in bacheca. E magari capitano“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sprint e offerta Chelsea | Affare a rischio

Calciomercato Inter, 65 milioni di euro | Lo vuole Conte!