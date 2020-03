Ranocchia: “Anni bui all’Inter. Ecco la forza di Conte”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le parole del difensore nerazzurro Andrea Ranocchia in una video-intervista sul profilo Instagram del club

“Ho vissuto tanti momenti difficili, sia a livello sportivo che a livello personale, come tutti. Parlando di Inter, ci sono stati anni bui, difficili, in cui facevamo fatica ad esprimerci e io a esprimermi. Questi anni mi hanno lasciato delle belle cicatrici interne”. Andrea Ranocchia si confessa rispondendo alle domande dei tifosi nella video-intervista sul profilo Instagram del club nerazzurro. “Sono stati momenti di grande crescita di presa di coscienza di quello che sarebbe stato il futuro – le parole del difensore umbro riportate dall’agenzia ‘Ansa’. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Questi momenti ti fanno migliorare e ti formano. A oggi sono soddisfatto di quello che ho fatto e che ho costruito nella mia carriera. Dietro a tutto ci deve essere una struttura umana pronta, ti aiuta ad andare avanti e a toglierti delle soddisfazioni”.

Inter, Ranocchia: “Fatte buone cose, ma dobbiamo crescere”. Poi ‘esalta’ Conte

Per Ranocchia, come ripetuto da Conte in tutti questi mesi, l’Inter “è all’inizio di un percorso”. “Siamo una buona squadra, dobbiamo crescere tanto – ha poi evidenziato Ci sono tanti nuovi arrivi, anche il mister. Ci vuole un pochino di tempo. Vediamo cosa succederà con il campionato, ma credo che abbiamo fatto buone cose, altre un po’ meno. Siamo una squadra giovane e questo può dare poca stabilità, stiamo facendo delle buone cose”.

In conclusione il numero 23 ha elogiato proprio il tecnico salentino, che lui ha avuto già ai tempi in cui indossava la maglia del Bari: “E’ sempre lui. Ha sempre quello spirito guerriero, quel fuoco dentro. E’ la sua forza”.

