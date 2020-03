Conte: bel gesto del tecnico che regala dodici computer

Inter, il tecnico Antonio Conte ha voluto donare dodici computer per i ragazzi ricoverati all’ospedale Regina Margherita e che frequentano la scuola Peyron di Torino. Un gesto inaspettato e gradito ha spiegato la preside dell’istituto

INTER CONTE GENEROSITA’/ In questo momento di grande emergenza in Italia e nel Mondo, gli sportivi stanno dimostrando di non essere solo delle star nel loro settore, ma anche delle belle persone che vogliono in parte condividere le loro fortune con gli altri. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte, ha voluto donare dodici computer per la Scuola in ospedale di Torino Regina Margherita. Queste le parole di Tiziana Catenazzo Preside della scuola polo Peyron, che coordina le sezioni ospedaliere, ai microfoni del Corriere di Torino: “Un regalo inatteso. Avevamo parlato con lui e sua moglie Elisabetta il giorno prima, per raccontare le difficoltà in neuropsichiatria“.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, Conte pressa e l’Inter riparte all’assalto | I dettagli

LEGGI ANCHE ->>> Erede Handanovic: Pastorello all’opera, ma spunta altro nome | Le ultime di InterLive

LEGGI ANCHE ->>> Inter, dissapori in società | Da Lautaro a Coutinho: le ultime di InterLive

Poi ha aggiunto: “È un gesto di particolare attenzione e utilità che apprezziamo tantissimo. L’assenza della scuola, quella vera, in presenza, procura un disagio enorme agli allievi ricoverati poiché l’istruzione è parte integrante del protocollo terapeutico”.