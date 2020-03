Sensi: i dirigenti Marotta e Ausilio non hanno ancora deciso il suo riscatto

Inter, il centrocampista Stefano Sensi spera nel proseguimento del campionato per poter dimostrare di meritare il riscatto da parte del club meneghino. In ogni caso ha richieste sia dalla Premier League che dal solito Barcellona

INTER SENSI AGGIORNAMENTO/ Il destino di Stefano Sensi è ancora in bilico. Il giocatore spera nella ripresa del campionato, per poter dimostrare di meritare il riscatto da parte della società nerazzurra. I dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio devono ancora decidere, visto che ci sono diversi dubbi sulla sua tenuta fisica, nonostante sul valore del giocatore ci sia poco da discutere visto le sue buone prove. In ogni caso l’accordo per il riscatto con il Sassuolo è fissato a 20 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe essere utilizzata per un altro giocatore di pari ruolo, tra i possibili si parla anche dell’ex Milan, ora nella squadra emiliana, Locatelli. Inoltre, c’è da tener presente che il centrocampista italiano, con l’arrivo di Eriksen, non può più essere considerato titolare inamovibile nel ruolo, all’interno dell’organigramma della squadra.

In ogni caso l’Inter potrebbe comunque riscattarlo e poi venderlo, visto che in Premier League ci sono squadre interessate, tra cui il Manchester City, oltre al solito Barcellona, che ormai vede il club milanese come il suo supermarket, che lo aveva già richiesto.