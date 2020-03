Zanetti: c’è solo lui nell’undici ideale di Mourinho

Inter, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha voluto stilare l’elenco dei migliori undici giocatori che ha finora allenato nella sua vincente carriera. Incredibile ma vero c’è solo un giocatore della squadra del ‘Triplete’.

INTER MOURINHO TOP 11/ L’ex allenatore dell’Inter e vincitore dello storico ‘Triplete’ nerazzurro José Mourinho, ha voluto stilare la sua formazione ideale scegliendo tra i giocatori che ha allenato. Incredibile ma vero nella sua squadra figura un solo calciatore della formazione meneghina e cioè il capitano Javier Zanetti, non ci sono giocatori del Manchester United, mentre è piena di calciatori del Chelsea. Il quotidiano Marca che lo ha intervistato, ha poi stilato l’elenco della squadra only the best del tecnico del Tottenham. Questa è la composizione degli undici campioni:

Cech; Zanetti, Terry, Carvalho, Gallas; Makelele, Lampard, Ozil, Hazard; Ronaldo, Drogba.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, da Perisic a Tolisso | L’annuncio del Bayern e le ultime di InterLive

Nulla da dire, anche se forse un Cambiasso al posto di Makelele io ce lo vedrei bene e pure un Samuel al posto di Carvalho, ma non si può discutere il grande José.