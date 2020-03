Alonso si complica per ‘colpa’ di Telles: la situazione

Alonso si complica. L’esterno del Chelsea potrebbe diventare un obiettivo impossibile per i nerazzurri se il Barcellona dovesse riuscire a trovare l’accordo per Alex Telles. L’ex nerazzurro, obiettivo del Chelsea, potrebbe dire si ai catalani molto presto. Lo riferisce ‘A Bola’, secondo cui il Barça sarebbe pronto a sborsare ben 40 milioni nonostante sia in scadenza a giugno 2021.

