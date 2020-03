Calciomercato Inter, sfuma ‘occasione’ per la fascia | I dettagli

Le ultime mettono in evidenza l’allontanarsi definitivamente o quasi di una occasione per il calciomercato Inter causa l’ingresso in scena di un top club straniero

Niente Inter e niente Juventus per Layvin Kurzawa. Il terzino francese, ai margini del PSG fino allo scoppio dell’emergenza coronavirus e soprattutto in scadenza di contratto, viaggerebbe spedito verso la Spagna. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sport.es’, infatti, nella corsa al classe ’92 va registrato il prepotente ingresso in scena del Barcellona. Il club blaugrana è alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne, ma non vogliono compiere grandi investimenti e così sono alla ricerca di ‘occasioni’: l’ex Monaco, da tempo sul taccuino dei nerazzurri, è una di queste.

Calciomercato Inter, obiettivo terzino: in cima resta Alonso

La società catalana sarebbe già in contatto diretto con l’entourage di Kurzawa, col quale i rapporti sono ottimi. Va detto che il 27enne di Frejus non era certo in cima alla lista dell’Inter, nello specifico di Conte. Come noto il tecnico voleva e vuole ancora Marcos Alonso del Chelsea.

