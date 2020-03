Calciomercato Inter, erede Handanovic | Nuovo nome e derby col Milan

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul possibile erede di Handanovic. Lo sloveno sarà però il portiere titolare anche nella prossima stagione

L’Inter è alla ricerca di un erede di Samir Handanovic oltre che di un nuovo secondo, per il cui ruolo sono in lizza soprattutto Radu e Sepe. Il portiere sloveno, diventato un anno fa anche capitano anche dei nerazzurri, sarà comunque il titolare anche nella prossima stagione. Il suo successore potrebbe in teoria essere lo stesso Radu, che è già di proprietà del club targato Suning, o uno dei nomi sulla lista della dirigenza: Meret del Napoli, Onana dell’Ajax, Juan Musso dell’Udinese e, stando a ‘O’Jogo’ Luis Maximiano.

Calciomercato Inter, post Handanovic: Maximiano nel mirino. Sfida col Milan ma Marotta ha la ‘carta’ vincente

Maximiano è un classe ’99 portoghese, attualmente in forza allo Sporting CP in cui è cresciuto riuscendo in questa stagione a conquistare i galloni da titolare. Parliamo di un portiere di grande prospettiva, nel giro dell’Under 21 e molto ambito sul calciomercato. Secondo la stessa fonte lusitana è nientemeno in cima alla lista del Milan per il post Donnarumma. I nerazzurri avrebbero però chance di spuntarla sui rossoneri, così come sulla concorrenza sfruttando la ‘carta’ Joao Mario. Nei giorni scorsi, infatti, è giunta notizia proprio dal Portogallo di un ritorno dello Sporting CP sul suo ex centrocampista che difficilmente verrà riscattato dalla Lokomotiv Mosca dove è approdato l’estate scorsa in prestito con appunto opzione d’acquisto fissata a 18 milioni.

Ecco allora che Marotta potrebbe provare a inserirlo nell’operazione Maximiano, il cui valore non dovrebbe superare i 25 milioni di euro.

