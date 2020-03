Longo: “Penso di avere le qualità per ritagliarmi uno spazio in categorie superiori”

Longo: “Penso di avere le qualità per ritagliarmi uno spazio in categorie...

Inter, l’attaccante nerazzurro in prestito ora al Venezia Samuele Longo ha voluto dare la sua opinione sia sulla sua nuova avventura al Venezia sia sulla sua voglia di palcoscenici importanti

INTER LONGO INTERVISTA/ Il giramondo nerazzurro Samuele Longo, dopo la parentesi sfortunata al Deportivo La Coruna, nel quale ha totalizzato 15 presenze e un solo gol in coppa di Spagna, è tornato in Italia ancora in prestito. A gennaio era arrivato al Venezia in serie B e aveva trovato subito un buon feeling segnando tre gol di fila contro Virtus Entella, Pisa e Cosenza. Lo stop per il Covid-19 gli ha tarpato subito le ali, come ha spiegato ai microfoni de ‘Il Quotidiano del Piave’. Queste le sue dichiarazioni: “Peccato, anche perché stavo sfruttando un buon momento di forma, del resto in questo momento la salute di tutti, viene al primo posto, al di là del calcio, che ora passa in secondo piano”.

