Mazzola: “Esposito ha le doti e il talento per ritagliarsi il suo spazio”

Inter, l’ex attaccante Sandro Mazzola ha voluto dare il suo parere su Sebastiano Esposito. Inoltre ha consigliato di non cedere o prestare il ragazzo, ma lasciarlo crescere sotto la guida di Antonio Conte

INTER MAZZOLA SU ESPOSITO/ L’ex attaccante della Grande Inter Sandro Mazzola, ha voluto dare un parere su Sebastiano Esposito intervistato da Seriebnews. Queste le sue spiegazioni in merito: “Io lo lascerei nelle mani Conte, mi sembra la giusta soluzione. Il ragazzo sa che avrà delle difficoltà, però se è il giocatore di cui tutti pensiamo, Conte compreso, è meglio tenerlo e metterlo in pista. Ha qualità importanti e lo ha dimostrato le volte in cui è sceso in campo. Può essere già una risorsa preziosa, malgrado la giovane età. Ha le doti e il talento per ritagliarsi il suo spazio anche in questa Inter“. Il giocatore ha esordito con la squadra milanese nella sfortunata gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Eintracht il 13 marzo 2019, mentre in questa stagione ha già collezionato 11 presenze e una rete, quella su rigore contro il Genoa.

Inoltre il suo debutto in serie A, avvenuto il 26 ottobre 2019 nella gara interna contro il Parma, lo rende il primo 2002 a esordire nel massimo campionato italiano.