Calciomercato Inter | Lautaro-Barcellona tra primo sì e grande ritorno

Anche oggi, sui media spagnoli, il protagonista è Lautaro Martinez. La convinzione un po’ generale è che alla fine l’operazione andrà in porto con delle contropartite tecniche. Come scritto da Interlive.it, per ora Suning non vuole cederlo, ma se il rinnovo diventasse impossibile, ecco che potrebbe aprire alla vendita dell’argentino a una cifra inferiore a quella della clausola – 111 milioni – accettando una se non più pedine di scambio. A tal proposito, ‘Sport.es’ rafforza la candidatura del terzino Junior Firpo: il 23enne ex Betis avrebbe già detto sì all’eventuale passaggio alla corte di Conte.

Calciomercato Inter, affare Lautaro col Barcellona: dopo Coutinho spunta un altro ex

Per il ‘Mundo Deportivo’ potrebbe poi entrare un ex Inter nell’affare Lautaro. Non Coutinho, nome che sta creando dissapori all’interno della società, bensì Rafinha. A quanto pare il Celta Vigo non riuscirà a esercitare il diritto di riscatto sul cartellino del 27enne brasiliano, a Milano nel gennaio-giugno 2018, e così il club azulgrana potrebbe provare a collocarlo nell’operazione con l’Inter. A meno di sorprese, però, il suo nome non verrebbe accolto con favore sia dai dirigenti interisti che soprattutto dallo stesso Conte. Una delle contropartite gradite al tecnico sarebbe certamente Arturo Vidal, col quale ha lavorato e vinto alla Juventus e che avrebbe rivoluto con sé già a gennaio.

