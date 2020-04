Calciomercato Inter, da Lautaro a Messi | L’ex: “Zhang può!”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del grande ex nerazzurro ‘Spillo’ Altobelli tra Lautaro Martinez e il sogno Leo Messi

“Per me vale Neymar“. A ‘La Gazzetta dello Sport’ il grande ex nerazzurro ‘Spillo’ Altobelli esalta Lautaro Martinez: “Dico davvero: non ha neppure 23 anni, è un talento oltre che un ragazzo serio. A mio avviso è uno dei più forti al mondo nel suo ruolo”. Altobelli ‘consiglia’ all’argentino di rimanere a Milano: “Capisco gli possa far piacere che lo cerchino i club come il Barcellona, però mi sento di dirgli questo: oggi l’Inter è tornato ad essere un club che vuole vincere. E che può farlo, soprattutto. Resti qui, allora, e vinca con questa maglia, perché quello nerazzurro è un progetto destinato ad alzare dei trofei”.

Calciomercato, Lautaro e Messi insieme ma all’Inter | Altobelli: “Zhang è in grado di comprare chiunque”

Con Suning, secondo Altobelli, i tifosi possono anche cullare il sogno Messi: “Se l’estate scorsa è arrivata a spendere così tanto, vuol dire che Zhang non ha problemi finanziari di alcun tipo – ha sottolineato – Cosa gli cambia incassare una grande cifra per poi veder partire il suo pezzo forte? L’Inter può permettersi di rinunciare a qualsiasi offerta. E anzi, è in grado di comprare chiunque. Allora facciamo così: se Lautaro ha voglia di giocare con Messi, perché l’Inter non propone a Leo (in scadenza nel 2021, ndr) di venire a giocare a Milano?“.

