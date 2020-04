Calciomercato Inter, riscatto Icardi | Colpo di scena!

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano nuovamente sul futuro di Icardi che dalla scorsa estate è in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint-Germain

Colpo di scena: Icardi potrebbe restare a Parigi. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti da Parigi e riportate stamane dal ‘Corriere dello Sport’, il Paris Saint-Germain ha fatto dietrofront decidendo di riscattare il bomber argentino. Ovvero di versare nelle casse dell’Inter ben 70 milioni di euro, la cifra pattuita l’estate scorsa che per la società nerazzurra sarebbe tutta plusvalenza. La decisione è stata presa dal club e indebolisce di molto la posizione, traballante di suo del tecnico Tuchel, il quale già prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus aveva messo all’angolo il bomber argentino rilanciando Cavani il cui addio – a zero poiché in scadenza – era ed è pressoché certo.

Calciomercato Inter, futuro Icardi resta incerto: le ultime

Il futuro di Icardi rimane comunque incerto. Secondo il suo entourage nell’accordo col PSG esiste una clausola che consentirebbe al classe ’93 di Rosario di opporsi al riscatto, mentre l’Inter nega l’esistenza affermando che è tutto nelle mani dei parigini. In questi casi, di solito, è sempre determinante la volontà del calciatore. In tal senso dall’Argentina arrivano conferme sul suo desiderio di far ritorno in Italia, dove è rimasta la sua famiglia. Di fatti l’ex capitano interista è già tornato nel nostro Paese: ora infatti si trova nella sua villa sul lago di Como, impossibilitato – come tutti – ad uscire date le disposizioni del Governo per far fronte all’emergenza coronavirus.

Proprio sull’opportunità di lasciare Parigi in piena pandemia, che ha portato Maxi Lopez a sferrare un duro attacco sui social, è intervenuta al programma televisimo argentino, ‘Hay que ver’, l’avvocato di Wanda Nara, Ana Ronseveld la quale ha pure ulteriormente alimentato le voci di un probabile se non certo addio del bomber al PSG: “Ha il contratto in scadenza col club transalpino e anche quello della sua abitazione. Il governo francese ti chiede, quando non hai più obblighi lavorativi che giustifichino il soggiorno, di tornare a casa tua e Wanda l’ha fatto”.

