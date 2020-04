Cessione Icardi, clamoroso scambio chiesto da Conte

La Juventus insiste per avere Icardi e l’Inter prova a prendere i bianconeri per la gola: dopo il no allo scambio con Dybala, i nerazzurri, stando a ‘Sportmediaset’, stanno pensando di chiedere un maxi scambio: si tratta di Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, molto graditi a Conte e individuati come contropartite adatte per dare il via libera definitivo alla cessione dell’argentino. Possibile venga richiesto anche un conguaglio economico a favore dei nerazzurri.

