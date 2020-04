Calciomercato Inter, Vecino saluta | Scambio con l’altra big

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Vecino che è destinato a lasciare i nerazzurri nella prossima sessione. Torna in auge lo scambio col Napoli

Che ne sarà di Vecino? Stamattina ‘Tuttosport’ conferma che l’uruguagio potrebbe verosimilmente andar via nella prossima sessione di calciomercato. Il classe ’91 è stato vicino all’addio già a gennaio, per ‘colpa’ di un rapporto tutt’altro che idilliaco con Antonio Conte. Alla fine è rimasto a Milano, risultando decisivo nel derby, sia per mancanza di offerte adeguate che per le difficoltà incontrate dalla dirigenza nella ricerca del suo sostituto. Il cartellino dell’ex Fiorentina viene valutato intorno ai 20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato: Conte lo ha convinto | Futuro all’Inter, Juve ko

Calciomercato Inter, Vecino resta in Serie A: possibile scambio col Napoli

Il futuro di Vecino potrebbe essere in Spagna o Inghilterra, dove vanta diversi e anche illustri estimatori. Ma ci sono buone possibilità che possa rimanere in Serie A, visto che piace molto a Gennaro Gattuso e quindi al Napoli. Già nella scorsa finestra invernale il club nerazzurro ha discusso con quello partenopeo di un possibile scambio tra Vecino e Allan, ai ferri corti con De Laurentiis.

Il brasiliano sarebbe un ‘pallino’ di Conte, ecco perché Marotta potrebbe ritentare la via dello scambio con l’aggiunta magari di 10-15 milioni in favore degli azzurri dato che l’ex Udinese ha una valutazione superiore a quella dell’attuale numero 8 nerazzurro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, no alla Cina | Inter in agguato

Calciomercato Inter, Lautaro tra rinnovo e cessione | Le ultime di InterLive