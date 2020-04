Calciomercato Inter, firma col top club | Sfuma il colpo in attacco

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il tentativo a vuoto dei nerazzurri per un grande attaccante attualmente in Bundesliga

Al momento l’Inter non è intenzionata a privarsi di Lautaro Martinez, se non dietro il pagamento della clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro. Ma potrebbe cambiare idea, come spiegato da Interlive.it, nel caso non intravedesse spiragli per il rinnovo del contratto. In tal caso i nerazzurri sarebbero disposti a cedere l’argentino a una cifra inferiore a quella della suddetta clausola, accettando eventuali contropartite tecniche. Il Barcellona resta in netta pole per il cartellino del classe ’97.

Calciomercato Inter, erede Lautaro: un candidato esce di scena

L’Inter ha cominciato a muoversi per il possibile erede di Lautaro. Rumors di calciomercato danno il gabonese ex Milan, Pierre-Emerick Aubameyang, in cima alle preferenze. Il classe ’89 è in uscita dall’Arsenal visto che non pare intenzionato a prolungare il contratto in scadenza nel 2021: i ‘Gunners’ potrebbero ‘accontentarsi’ anche di una quarantina di milioni, il problema è che per il calciatore c’è molta concorrenza.

Naturalmente sul taccuino di Marotta ci sono anche altri nomi, come per esempio Timo Werner, anche se il tedesco sarebbe a un passo dal Liverpool. Secondo il ‘Daily Mirror’ l’Inter ha effettuato un sondaggi con il Lipsia, il club della ‘Red Bull’ ha respinto le avances sottolineando che il 24enne è prossimo a chiudere coi ‘Reds’. Gli inglesi potrebbero pagare la clausola che è di circa 58 milioni di euro.

