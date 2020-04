Futuro Brozovic, via la clausola: Marotta al lavoro

‘Tuttosport’ rivela le intenzioni dell’Inter in merito alla situazione di Marcelo Brozovic, centrocampista che potrebbe rimanere in nerazzurro nonostante le tante richieste. In ottica rinnovo, la società sta parlando con l’entourage per ottenere l’esclusione della clausola rescissoria di 60 milioni valida filo al 15 di luglio. La proposta è quella di un ingaggio sino a 3,5 milioni fino al 2023.

