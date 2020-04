Può tornare Cancelo: proposto scambio con Bastoni o Skriniar

Joao Cancelo potrebbe tornare all’Inter, almeno stando al ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano sportivo ripropone lo scambio proposto da Guardiola, intenzionato a fare di tutto per avere uno tra Bastoni e Skriniar. Cancelo, che dopo il fallimento con la Juventus ha deluso anche al Manchester City, è stato riproposto all’Inter per dare il via libera ad uno dei due difensori di Conte. Al momento l’Inter non sembra intenzionata a dire si per questo scambio.

