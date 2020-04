Calciomercato Inter, scambio shock col Milan | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la notizia di un super scambio tra il club nerazzurro e il Milan

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Francia, ora il Paris Saint-Germain è propenso a riscattare Mauro Icardi e quindi a versare nelle casse dell’Inter i 70 milioni di euro pattuiti l’estate scorsa. Il problema, però, è che il centravanti argentino pare voglia far ritorno in Italia, dove è rimasta la sua famiglia. La volontà del classe ’93 di Rosario, se ovviamente confermata, farebbe saltare l’operazione creando un doppio ‘danno’ ai nerazzurri: la perdita di una cifra importante, nel caso tutta o quasi plusvalenza, e l’obbligo con annesse enormi difficoltà di trovargli una nuova sistemazione dato che il suo rientro nel progetto interista sarebbe impossibile.

Calciomercato Inter, Icardi resta a Milano ma passa sull’altra sponda: spunta uno scambio clamoroso

Icardi vorrebbe rimanere in Italia, con la Juventus a rappresentare la destinazione più gradita. Attenzione, però, al Milan: ‘Top Calcio24’ parla di un possibile clamoroso scambio con Alessio Romagnoli. Il capitano dei rossoneri è in odore di cessione e il suo agente Mino Raiola è in eccellenti rapporti con Marotta. Oltre all’affare Pogba, il noto e influente procuratore potrebbe quindi fare da ‘regista’ anche del super scambio tra le due milanesi,- con 20 milioni di euro di conguaglio in favore dell’Inter.

Il centrale di Anzio, di piede mancino, andrebbe a collocarsi nel centro-sinistra della difesa a tre di Conte, mentre Icardi raccoglierebbe la pesante eredità di Ibrahimovic, non spostandosi dal capoluogo lombardo e diventando il punto di riferimento dell’attacco milanista.

