Calciomercato Inter, futuro Coutinho | L’agente esce allo scoperto

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni rilasciate dall’agente di Philippe Coutinho che il Barcellona potrebbe offrire all’Inter nell’affare Lautaro

A meno di colpi di scena il Bayern Monaco non riscatterà Philippe Coutinho. Impossibile il rientro del brasiliano nel progetto sportivo del Barcellona, ecco perché i blaugrana sono alla ricerca di un altro potenziale acquirente. Per il trequartista è molto attivo il Chelsea, rumors di calciomercato inglesi danno i ‘Blues’ di Roman Abramovich in trattativa per il suo acquisto in prestito con annessa opzione d’acquisto sui 55-60 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Coutinho perde quota: l’annuncio dell’agente

In queste settimane il classe ’92 è stato però riaccostato pure all’Inter, che lo portò in Italia giovanissimo cedendolo poi a titolo definitivo nel gennaio 2012: il Liverpool se lo assicurò per circa 10 milioni di euro, per i ‘Reds’ fu un affare visto che poi lo rivendette a sua volta agli azulgrana per 160. Si è parlato in sostanza di un possibile tentativo da parte del Barça di inserire l’ex Vasco da Gama nell’affare Lautaro Martinez, ma va detto che l’ipotesi sembra già sfumata del tutto per due motivi: il suo nome non ha l’apprezzamento di tutta la dirigenza interista, come vi abbiamo svelato Ausilio è favorevole mentre Marotta è contrario; il classe ’92 vuole tornare in Inghilterra.

La voglia di far ritorno nel massimo campionato inglese è stata confermata dal suo stesso agente, Kia Joorabchian, ai microfoni di ‘Sky Sports’: “Sarebbe felice di tornare in Premier League”. Il Chelsea è in pole, ma occhio all’Arsenal, al Tottenham di Mourinho e al Leicester del suo ex tecnico Rodgers.

