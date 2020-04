Sorpresa Conte: Giovinco per sostituire Sanchez

In attesa di capire che cosa succederà con Lautaro Martinez, l’Inter prepara il terreno per la sessione estiva del calciomercato. In particolare, la situazione di Alexis Sanchez sembra ormai definita e il suo addio preparerà l’arrivo di una vecchia conoscenza del tecnico salentino. Come riferisce ‘Sport Mediaset’, uno dei nomi che prende quota per l’attacco è quello relativo a Sebastian Giovinco, attualmente impegnato in Arabia Saudita con l’Al Hilal. L’Inter potrebbe prendere l’usato sicuro per pochi milioni.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”