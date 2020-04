Calciomercato Inter, dalla Spagna | ‘Pericolo’ Juve: Conte trema!

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un big della squadra di Conte finito a quanto pare nel mirino della Juventus di Cristiano Ronaldo

Uno dei ‘fedelissimi’ di Antonio Conte è sicuramente Stefan de Vrij. In questa stagione il centrale olandese ha compiuto il definitivo salto di qualità diventando uno dei migliori interpreti del ruolo in tutta Europa. Non a caso su di lui, ricordiamo preso a costo zero nell’estate 2018, ci sono diversi top club del vecchio continente. Compresa, a quanto pare, la Juventus: secondo ‘Don Balon’ i bianconeri pensano all’ex Lazio per rinforzare un reparto arretrato che ha traballato molto nel corso di quest’annata.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Super derby con la Juventus

Calciomercato Inter, Ronaldo ‘consiglia’ de Vrij: assalto Juventus!

Per il portale spagnolo è Cristiano Ronaldo in persona a ‘caldeggiare’ l’acquisto di de Vrij, evidentemente perché grande estimatore del difensore 28enne cresciuto nelle file del Feyenoord. Va però detto che la società presieduta da Andrea Agnelli, che potrebbe offrire sui 55 milioni di euro per il cartellino, non avrebbe comunque alcuna speranza di mettere le mani sul top nerazzurro. Suning, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsene, tantomeno di cederlo a una diretta concorrente per il titolo nonché acerrima rivale. Anzi, con il classe ’92 starebbe trattando il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023 con annesso adeguamento al rialzo dello stipendio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, il big ha deciso | Vuole venire all’Inter

Calciomercato Inter, scambio shock col Milan | Tutti i dettagli