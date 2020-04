Calciomercato, Messi: “Fake news!” | Ma l’Inter crede nel colpo: le cifre

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora sul sogno Leo Messi ipotizzando le possibili cifre dell’affare all’indomani della smentita ufficiale dell’argentino

Leo Messi alza la voce, anzi mette mano sul cellulare e attraverso una storia Instagram etichetta come “Fake news” (vedi in basso) le clamorose indiscrezioni provenienti dall’Argentina che parlano di un suo molto probabile per non dire certo trasferimento all’Inter nella prossima sessione di calciomercato. ‘Tuttosport’ di stamattina, tuttavia, mantiene vivo il ‘sogno’ sostenendo che in casa nerazzurra credono davvero al super colpo vista la profonda crisi tra il fuoriclasse argentino e il Barcellona.

Calciomercato Inter, ‘sogno’ Messi: perché è (im)possibile

Messi è in scadenza nel giugno 2021 coi blaugrana, nel contratto è presente una clausola che gli consentirebbe di andarsene gratis qualora però decidesse di trasferirsi in un campionato ‘minore’, quindi non in Serie A. Come è accaduto per CR7 alla Juventus, pure il Barça non avrebbe la forza di opporsi alla volontà de ‘La Pulce’, con il passaggio all’Inter che potrebbe davvero diventare realtà se accettasse – come il Real Madrid – di dar via il proprio campione a un prezzo ‘simbolico’ di 100 milioni di euro. O anche a meno… E volendo Marotta e Ausilio potrebbero giocarsi la ‘carta’ Lautaro.

L’ostacolo ingaggio? Messi guadagna sui 50 milioni l’anno, per ‘accontentarlo’ Suning avrebbe bisogno del sostegno di diversi sponsor, come avvenne nel 1997 con Ronaldo. L’operazione rimane comunque ai limiti dell’impossibile, pure perché l’emergenza coronavirus obbligherà i club a ridimensionare i piani, perlomeno nelle prossime due sessioni di mercato.

