Inter, Padelli confessa: “Ho avuto timore” | E si scopre sul futuro

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate da Padelli a proposito del suo futuro e della sua sostituzione di Handanovic

Nella video-intervista sul profilo Instagram dell’Inter, Daniele Padelli ha confessato di aver provato “emozione e adrenalina” nel momento in cui è stato chiamato a rimpiazzare Handanovic infortunato. Ma anche “timore, visto che non è mai facile e scontato entrare dopo tanta inattività e fare bene. La partita è un’altra cosa, poiché nasconde tensioni e stimoli. E’ stato abbastanza complicato sostituire uno del calibro Samir, ho giocato partite importanti, che segnano la stagione: dentro di me sentivo la tensione”. Il 34enne di Lecco, in scadenza di contratto a giugno o adesso meglio dire a fine stagione, ha poi detto che gli piacerebbe restare in nerazzurro: “Indossare questa maglia è un orgoglio, lo è soprattutto per mio padre che ha fatto tanti sacrifici per portarmi in giro a giocare. Io sarò sempre grato a chi mi sta intorno, spero di poterla indossare per tanto tempo”.

LEGGI ANCHE ->>> Erede Handanovic: Pastorello all’opera, ma spunta altro nome | Le ultime di InterLive