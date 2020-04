Calciomercato Inter, il Real vuole Skriniar | Ecco le contropartite

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il probabile tentativo del Real Madrid di mettere le mani su Skriniar. Offerta con contropartita tecnica

Non solo Lautaro Martinez, nel mirino dei top club stranieri ci sono altri tre calciatori della squadra di Conte: Stefan de Vrij, Marcelo Brozovic e Skriniar. Lo slovacco è conteso soprattutto da Manchester City e Real Madrid, con le ‘Merengues’ eventualmente in pole dato il maggior prestigio e la ‘vetrina’ della Champions che adesso gli inglesi – squalificati per due anni dalle coppe europee – non possono garantire.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, futuro Coutinho | L’agente esce allo scoperto

Calciomercato Inter, assalto Real a Skriniar: soldi e contropartita

L’Inter non vuole privarsi del classe ’95, possibile futuro capitano una volta che Handanovic perderà i galloni da titolare, a meno di una proposta shock: ovvero da 80 milioni in su. Parliamo di una cifra non di poco conto per un difensore e considerato il probabile ‘ridimensionamento’ del calcio dopo l’emergenza coronavirus, ecco perché la società presieduta da Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto una contropartita in allegato a una proposta sui 50 milioni. Candidati eventuali due giocatori fuori dal progetto di Zidane: il bomber serbo Luka Jovic, nel passato recentissimo già nel mirino della dirigenza interista, e il trequartista colombiano James Rodriguez.

LEGGI ANCHE ->>> Sorpresa Conte: Giovinco per sostituire Sanchez

Da anni ormai falcidiato da infortuni, oggi l’ex Bayern ha una valutazione assai inferiore ai 30 milioni di euro. Questa proposta, comunque, verrebbe certamente respinta da Marotta.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Messi: “Fake news!” | Ma l’Inter crede nel colpo: le cifre

Calciomercato, il big ha deciso | Vuole venire all’Inter