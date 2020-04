Godin verso il clamoroso ritorno: lo ha richiesto Simeone

Godin potrebbe tornare all’Atletico Madrid. La proposta, già nell’aria da tempo, troverebbe conferme tra i media sportivi spagnoli. A riferirlo è il portale ‘todofichajes.com’, secondo cui il tecnico argentino lo avrebbe richiesto per consentirgli di chiudere la carriera e intraprendere il percorso da vice allenatore una volta smesso di giocare. L’Inter non si opporrebbe per garantirsi una plusvalenza.

