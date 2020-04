Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Lautaro Martinez parlando di un possibile tentativo di scambio di un top club europeo. Ecco tutti i dettagli

L’Inter potrebbe aprire alla cessione di Lautaro Martinez, in un affare compresivo di contropartite tecniche, qualora risultasse davvero impossibile blindarlo con un nuovo contratto privo di clausola oppure con clausola superiore all’attuale che come noto è fissata a 111 milioni di euro. Il Barcellona è in pressing, ma non è l’unico top club europeo che vuole mettere le mani sull’attaccante argentino. La lista è lunga, anche se nelle ultime settimane ha preso il sopravvento soprattutto la candidatura del Chelsea.

Calciomercato Inter, tentativo Chelsea per Lautaro: super contropartita!

In Inghilterra sono sicuri: nel prossimo calciomercato i ‘Blues’ di Abramovich prenderanno anche un grande attaccante. Grande, ma anche giovane, non a caso sulla lista della spesa figura anche il nome del classe ’97 ex Racing. La società londinese ha la forza economica per poter pagare l’intera cifra della clausola, ma è decisamente più probabile un tentativo con cash inferiore e più l’aggiunta di almeno una contropartita tecnica. Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, nel mirino dei nerazzurri da tempo, eventuali nomi, ma occhio pure a N’Golo Kante se il club inglese decidesse di provare la via di uno scambio (quasi) alla pari. Il classe ’91 francese, che percepisce circa 9 milioni a stagione, è dato in uscita dalla formazione di Lampard e fu uno dei pilastri del Chelsea di Conte che vinse alla grande la Premier nella stagione 2016/2017.

Kante è tra i migliori al mondo nel suo ruolo e farebbe compiere un salto di qualità alla mediana, tuttavia è improbabile che l’Inter possa dire sì a scambiarlo con uno di 23 anni.

