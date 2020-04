Zanetti: “Il futuro di Lautaro Martinez è all’Inter”

Inter, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti ha voluto tranquillizzare i tifosi nerazzurri e ha confermato l’intenzione di tenere Lautaro Martinez anche nelle prossime stagioni. Viceversa poche chance per un ritorno di Mauro Icardi

INTER ZANETTI SU LAUTARO E ICARDI/ Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti, è stato intervistato da ESPN e ha voluto ribadire, in maniera chiara, una questione che farà sicuramente molto piacere ai tifosi nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni: “Il futuro di Lautaro Martinez è all’Inter“. Viceversa, per altri tifosi nerazzurri queste sue opinioni successive faranno forse meno piacere e infatti, su Mauro Icardi, ha fatto capire abbastanza chiaramente che il suo futuro, qualora non dovesse essere riscattato dal Psg, difficilmente sarà nuovamente in nerazzurro e un suo eventuale ritorno sarà solo per trovare una nuova destinazione.

Queste infatti le sue spiegazioni: “Se tornerà? Non lo so, non credo. Avremo tempo per pensarci”. Naturalmente queste dichiarazioni, faranno invece felici le pretendenti dell’attaccante argentino, in primis la Juventus ma non solo.