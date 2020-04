Calciomercato Inter, alleanza con Mendes | Cessione definitiva

Possibile patto tra i nerazzurri e Jorge Mendes per la vendita di un giocatore fuori dai piani di Conte. Ecco le ultime di calciomercato Inter

Dei giocatori ceduti in prestito con o senza diritto di acquisto nella scorsa estate, ad oggi solo Perisic ha buone possibilità di salutare a titolo definitivo. Il Bayern Monaco sembra infatti intenzionato a riscattarlo, seppur con uno sconto sui 20 milioni pattuiti. Per tutti gli altri, invece, si prospetta un ritorno (seppur virtuale) in nerazzurro. Tra questi Mauro Icardi ma anche Joao Mario, visto che stando alle ultime di calciomercato la Lokomotiv Mosca non sarebbe più propensa a spendere 18 milioni di euro per il suo cartellino.

Calciomercato Inter, patto con Mendes per la cessione a titolo definitivo

Il centrocampista portoghese, come del resto il bomber argentino e Radja Nainggolan, non hanno alcuna chance di (ri)entrare nei piani del club targato Suning, per questo motivo Marotta sarà eventualmente chiamato a trovargli una nuova sistemazione. Per piazzare l’ex Sporting CP, magari stavolta a titolo definitivo, il club di viale della Liberazione potrebbe stringere un’alleanza con Jorge Mendes. Il potente agente, su tutti di Cristiano Ronaldo, è ben ‘inserito’ in molti club europei, dal Wolverhampton al Monaco passando per il Valencia fino allo stesso Sporting, al Porto e al Benfica.

In uno di questi, specie in uno dei primi tre potrebbe finire Joao Mario – per una cifra vicina ai 20 milioni di euro – se l’Inter davvero stringesse un ‘patto’ con il procuratore di Lisbona.

