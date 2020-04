Conte: il tecnico ha informato Marotta sui difensori incedibili

Inter, il tecnico Antonio Conte ha iniziato a preparare il tema del calciomercato partendo dalla difesa nerazzurra. L’allenatore ha informato Beppe Marotta sui giocatori della difesa che intende confermare anche per la prossima stagione

INTER CONTE DIFENSORI AGGIORNAMENTO/ Vista la situazione, il tecnico dell’Inter Antonio Conte, ha deciso di portarsi avanti con i compiti e di iniziare a scrivere il tema riguardante il calciomercato nerazzurro. L’allenatore ha iniziato a elencare i giocatori incedibili, partendo dalla difesa: il portiere Handanovic e i tre difensori centrali Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij e Milan Skriniar, saranno il pilastro da cui si ripartirà anche nella prossima stagione e possono essere considerati incedibili. Nonostante le notizie di mercato che arrivano dall’estero, con il City e non solo interessati ai calciatori nerazzurri, Marotta accontenterà sicuramente il suo allenatore e per l’estremo difensore a breve, sarà pronto un contratto fino al 2022. Viceversa chi lascerà Milano, come ha spiegato Tuttosport, è Diego Godin che purtroppo non ha trovato il giusto feeling con la difesa a tre e spesso si è visto scavalcato dal giovane Bastoni, che lo ha relegato a riserva. Per il momento sembrerebbe che non ci sia la sua ex squadra, l’Atletico Madrid, in pole position per prenderlo ma il Manchester United e il Valencia.

