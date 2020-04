Calciomercato Inter, ‘pericolo’ anche per Lukaku | Offertona dalla Spagna

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile tentativo di una big spagnola per il bomber nerazzurro Romelu Lukaku

Si parla solo di Lautaro Martinez, ma più di un top club europeo potrebbe fiondarsi anche su Romelu Lukaku. Il bomber belga, voluto con forza da Conte nello scorso calciomercato estivo, non ha deluso la attese alla sua prima stagione in Italia – con 23 gol, sette in più dell’argentino, è il miglior marcatore dei nerazzurri – ed è ancora giovane considerato che il prossimo maggio compierà solo 27 anni. Si tratta poi di un centravanti moderno, che gioca anche per la squadra battendosi su ogni pallone. Insomma uno che piace a tutti o quasi gli allenatori, ecco perché non è azzardato sostenere che grandi società straniere possano pensare a lui per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Calciomercato, assalto a Lukaku e la risposta del belga sull’addio all’Inter

Sul numero 9 nerazzurro potrebbero fiondarsi soprattutto due squadre, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. I transalpini qualora decidessero davvero di non riscattare Mauro Icardi. Nel caso resterebbero senza un centravanti di grosso calibro, vista la certa partenza a zero di Cavani. Gli spagnoli poiché sono da tempo alla ricerca di un erede di Diego Costa e l’ex Manchester United ha tutte le qualità che Simeone cerca in una prima punta. Entrambe potrebbero presentare proposte dai 70 fino ai 90 milioni di euro.

PSG e ‘Colchoneros’, ma anche altri club troverebbero però l’opposizione di Suning che non intende privarsi di quello che oggi è il suo giocatore simbolo dentro e fuori dal campo. Lo stesso classe ’93 di Antwerpen non è per nulla intenzionato a separarsi dai nerazzuri e da Conte. Giusto ieri, in una diretta Instagram coi tifosi, ha risposto “Sei pazzo, assolutamente no!” alla domanda circa la possibilità di un suo addio all’Inter.

