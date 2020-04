Doppio colpo a parametro zero: Marotta non molla Giroud e Meunier

L’Inter non molla le piste inerenti Giroud e Meunier. I due calciatori, entrambi in scadenza, sono molto ambiti sul mercato e hanno diverse richieste, soprattutto il terzino belga. Se per l’attaccante ci sarebbe già un accordo di massima, per il fluidificante del Psg bisognerà battere la numerose concorrenza dei club inglesi e tedeschi, in particolare del Borussia Dortmund che perderà Hakimi e deve sostituirlo con un profilo all’altezza.

