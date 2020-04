Calciomercato Inter, pagano la clausola | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul futuro di un centrocampista che da molto tempo è nei radar della dirigenza nerazzurra

Non sarà in Italia, all’Inter che lo segue da molto tempo il futuro di Thomas Partey. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il mediano ghanese in forza all’Atletico Madrid si trasferirà in Premier League. Nello specifico all’Arsenal, a quanto pare pronta a versare nelle casse dei ‘Colchoneros’ la bellezza di 50 milioni di euro.

Ovvero la cifra fissata nella clausola risolutiva presente nel contratto del 26enne con il club spagnolo. Simeone è quindi vicino a perdere un giocatore preziosissimo per la sua squadra, nonostante il tentativo di rinnovo e annesso aumento della suddetta clausola, i nerazzurri un elemento che avrebbe fatto molto comodo a Conte e che proprio in questi ultimi giorni era stato riaccostato con forza alla società targata Suning.

