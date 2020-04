Marotta vicino al colpo: passi in avanti per Giroud

Marotta vicino al colpo: passi in avanti per Giroud

L’Inter sembra sempre più vicina al colpo Giroud. L’attaccante francese, in scadenza, arriverà a prescindere dalla cessione di Lautaro Martinez per ricoprire il ruolo di vice Giroud. 34 anni, cercato fortemente da Conte, avrebbe già l’accordo verbale con la società da gennaio ma il trasferimento non si concretizzò a causa della mancata alternativa trovata dal Chelsea.

