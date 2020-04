70 milioni per Chiesa: nerazzurri beffati, va all’estero

70 milioni per Chiesa: Juventus e Inter beffate per la corsa all’esterno della Fiorentina, da tempo sul mercato. L’indiscrezione arrivata direttamente dal ‘Daily Mirror’, secondo cui il Manchester United sarebbe pronto ad offrire tale cifra per 70 milioni di euro. Secondo il tabloid, l’indizio che confermerebbe tale ipotesi arriverebbe direttamente dallo stesso Chiesa che in questo periodo starebbe perfezionando l’inglese.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”