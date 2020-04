Affare Lautaro: le contropartite proposte dal Barcellona

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Inter e Barcellona continuano a parlare della possibilità del trasferimento di Lautaro Martinez. I catalani hanno provato ad inserire delle contropartite tecniche che esulano dal nome di Griezmann, il preferito dai nerazzurri. Gli altri profili portano il nome di Vidal, Nelson Semed, Junior Firpo, Carles Aleñá e Marc Cucurella, giovani di belle speranze che hanno avuto modo di mettersi in luce in prestito in questa stagione nella Liga.

