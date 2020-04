Secco no di Lautaro: rifiutato per la seconda volta il Real Madrid

Lautaro Martinez dice ancora una volta no al Real Madrid. E’ quanto riferito da ‘Sport’, secondo cui ci sarebbe stati ulteriori contatti con tra il club blanco e il giocatore che avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di discorso, dando preferenza ad un possibile trasferimento al Barcellona. Dunque, la volontà del giocatore sarebbe chiara, per questo l’Inter sta cercando di ottenere subito il sostituto: il preferito è Aubameyang nonostante non decada (almeno per il momento) la possibilità di uno scambio con Griezmann.

