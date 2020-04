Calciomercato Inter, Biraghi a rischio | Scambio a sorpresa

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Cristiano Biraghi che potrebbe essere in un’altra big della nostra Serie A. Ecco tutti i dettagli

Non è detto che nella prossima stagione Cristiano Biraghi vestirà di nuovo la maglia nerazzurra. Vi è infatti ancora tanta incertezza riguardo l’acquisto a titolo definitivo del terzino, tornato a Milano la scorsa estate con la semplice formula del prestito. L’acquisto di un altro laterale, Conte vuole sempre Marcos Alonso e la conferma di Young rischiano davvero di mettere già la parola fine alla seconda avventura all’Inter del classe ’92. Stando alle indiscrezioni di calciomercato de ‘La Nazione’ il suo futuro potrebbe essere in un’altra big.

Calciomercato Inter, Biraghi via: scambio di prestiti

Per il quotidiano di Firenze, il 27enne di Cernusco sul Naviglio dovrebbe far ritorno alla Fiorentina per poi subito ripartire. Si ipotizza uno scambio nientemeno che con la Roma, uno scambio di prestiti tra lui e Spinazzola che come sappiamo è stato a un passo dai nerazzurri nella scorsa finestra invernale nell’ambito di un altro ‘baratto’, quello con Politano alla fine clamorosamente saltato. L’asse tra ‘gigliati’ e giallorossi potrebbe successivamente partorire un’altra operazione, precisamente quella Florenzi.

Il laterale, che il Valencia non comprerà e che piace anche ai nerazzurri, si trasferirebbe alla Fiorentina – che invece starebbe valutando l’acquisto di Dalbert – con la medesima formula.

