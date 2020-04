Calciomercato Inter, contatti per Icardi | Futuro in Spagna

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul futuro di Mauro Icardi che potrebbe essere in una big spagnola. Ecco tutti i dettagli

Arrivano ulteriori conferme circa la volontà del Paris Saint-Germain di riscattare Mauro Icardi. Probabile, però, che i parigini provino a strappare uno sconto sui 70 milioni di euro pattuiti l’estate scorsa. Per raggiungere questo scopo Leonardo potrebbe mettere sul piatto una o più contropartite tecniche: a tal proposito occhio a Draxler, Paredes e soprattutto a Di Maria che è stato un grande obiettivo dei nerazzurri nell’estate 2018.

Calciomercato Inter, contatti Simeone-Wanda Nara per Icardi

Il club dell’emiro potrebbe acquistare l’argentino per poi ripiazzarlo al miglior acquirente, questo nel caso lo stesso centravanti di Rosario non voglia proseguire la sua avventura all’ombra della Tour Eiffel. Occhio in tal caso alla Juventus, che vuole ‘Maurito’ da anni, anche se nell’eventualità di una cessione in Italia i parigini sarebbero costretti a versare ulteriori 15 milioni nelle casse dell’Inter. Ma anche ad altri top club stranieri, vedi l’Atletico Madrid. Proprio i ‘Colchoneros’, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Tuttosport’, sarebbero tornati alla carica per l’ex capitano interista.

Simeone, alla ricerca di un degno erede di Diego Costa, avrebbe avuto di recente contatti diretti con Wanda Nara. A Icardi non dispiacerebbe tornare in Spagna, seppur il suo sogno sarebbe quello di vestire la maglia della rivale cittadina dell’Atletico, quella del Real Madrid.

