Calciomercato Inter, Icardi | Doppia strada per ‘beffare’ la Juve

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle soluzioni in mano ai nerazzurri per impedire a Mauro Icardi il trasferimento alla Juventus

Non è detto che Icardi voglia davvero la Juventus, di sicuro la Juventus punta lui (ma non è l’unico sulla lista…) per l’eredità di Gonzalo Higuain. ‘Sky Sport’ conferma intanto le recenti indiscrezioni provenienti dalla Francia, ovvero che il Paris Saint-Germain è adesso propenso a riscattare il cartellino del centravanti argentino. Il club transalpino, ‘colpito’ anch’esso dalla crisi legata all’emergenza coronavirus, vorrebbe però strappare uno sconto sui 70 milioni di euro pattuiti nella passata estate. Possibile, anzi molto probabile il tentativo di inserire nell’operazione una contropartita tecnica.

Calciomercato Inter, da Di Maria al Real Madrid: le soluzioni per respingere la Juventus

A proposito di contropartite, sul tavolo Leonardo potrebbe metterne tre dando la possibilità ai nerazzurri di scegliersi quella più congeniale. Tra queste, magari, Angel Di Maria, fantasista argentino grande obiettivo della ‘Beneamata’ nell’estate 2017. Dicendo sì allo sconto con pedina annessa, i francesi procederebbero al riscatto e l’Inter impedirebbe ai bianconeri di mettere le mani sul classe ’93 di Rosario. Non solo, accettando Di Maria la ‘beffa’ sarebbe doppia, visto che il 32enne sarebbe nel mirino del CFO bianconero Paratici. La seconda ‘soluzione’ che allontanerebbe definitivamente la Juve da ‘Maurito’ si chiama Real.

Secondo il portale spagnolo ‘todofichaes’ le ‘Merengues’, di nuovo alla ricerca di un goleador (nel mirino c’è anche Aubameyang) dato il fallimento di Jovic, sono tornate a farsi avanti per l’ex capitano interista. Il club presieduto da Perez troverebbe la strada spianata (con l’Inter potrebbe chiudere sui 55-60 milioni) anche sul fronte giocatore, visto che ‘Maurito’ non ha mai nascosto di sognare il trasferimento a Madrid sponda ‘Blanços’.

