Campionati e coppe: nei prossimi cinque giorni la decisione finale

Inter, cinque giorni di incontri per decidere la ripartenza sia del campionato di serie A, che delle coppe europee. La prima azione è stata l’invio del protocollo da parte del presidente Figc Gravina ai ministri Spadafora e Speranza.

INTER CINQUE GIORNI DI DIBATTITI/ Sky Sport ha voluto informare che saranno cinque giorni di fuoco i prossimi, per riuscire a trovare la giusta intesa per far ripartire sia il campionato di serie A, che le coppe europee. Oggi il presidente della Figc Gabriele Gravina, invierà il protocollo redatto dal comitato scientifico ai ministri Spadafora e Speranza. In questo week-end il documento verrà visionato anche dai medici dei club, mentre lunedì le parti si incontreranno per trovare il giusto compromesso, qualora tale missiva non fosse approvata pienamente. Martedì invece si incontreranno tutte le Federazioni calcistiche con i responsabili dell’Uefa, per parlare dei calendari e il giorno successivo sarà la volta dell’Eca.

Dopo tutti questi incontri, ci sarà quello finale, presieduto dal massimo esponente sportivo europeo, il presidente Uefa Ceferin, per la decisione finale.