Icardi: Paratici non molla e spera che il calciatore sia riscattato dal Psg

Inter, l’attaccante Mauro Icardi resta sempre in pole position sul taccuino del dirigente della Juventus Fabio Paratici. Il club bianconera spera che quello francese riscatti l’attaccante per poi tentare di prenderlo

INTER ICARDI AGGIORNAMENTO/ Come il Barcellona, nonostante le ultime voci di mercato sembrano puntare in un’altra direzione, pare sempre interessato a Lautaro Martinez, così anche la Juventus ha il chiodo fisso per Mauro Icardi. Il dirigente Fabio Paratici ha una vera fissazione per il calciatore argentino e quindi nel prossimo calciomercato estivo proverà nuovamente a portare il giocatore a Torino sponda bianconera. Le alternative all’ex attaccante nerazzurro non mancano visto che sia Arkadiusz Milik del Napoli che soprattutto Gabriel Jesus del Manchester City sono due calciatori sempre presenti sul taccuino del dirigente, ma davanti a loro c’è in pole position il calciatore ora nel club della capitale francese.

